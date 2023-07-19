Мария Захарова посоветовала певице Наргиз помнить больше хорошего о Фадееве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Фонтанкой» опровергла слова певицы Наргиз Закировой о том, что в 2022 году ее якобы оскорбил продюсер Максим Фадеев.
«Видимо, Наргиз, потрясающе исполнившая песню, стала жертвой испорченного телефона. Советую ей больше помнить хорошего, что было связано с Максом Фадеевым, и меньше распространять непроверенные слухи», — высказалась Захарова.
Она также предоставила журналистам доказательство того, что Максим Фадеев отправил ей аранжировку песни «Верните память» спустя 32 минуты после ее просьбы. Свою позицию высказал и Виктор Дробыш, который также фигурировал в этой ситуации, так как в то время работал с Наргиз и Фадеевым.
«Скажем так, [Мария Захарова] просто не дозвонилась до Фадеева. Мне кажется, это просто вольный перевод [певицы Наргиз] и сказано с очень большой долей гротеска. Я помню, что что-то просил [для Марии Захаровой], но абсолютно не то, чтобы кто-то кого-то послал, а просто было не найти [инструментал]», — пояснил Дробыш.
В своем недавнем интервью Наргиз заявила, что в апреле 2022 года Захарова обратилась к Фадееву с просьбой отправить ей аранжировку песни «Верните память». По словам певицы, Дробыш сказал ей, что Фадеев «послал» Захарову.
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