Мария Захарова посоветовала певице Наргиз помнить больше хорошего о Фадееве

«Скажем так, [Мария Захарова] просто не дозвонилась до Фадеева. Мне кажется, это просто вольный перевод [певицы Наргиз] и сказано с очень большой долей гротеска. Я помню, что что-то просил [для Марии Захаровой], но абсолютно не то, чтобы кто-то кого-то послал, а просто было не найти [инструментал]», — пояснил Дробыш.