Очередь на Крымский мост со стороны Керчи ликвидировали
Автомобильную очередь на Крымский мост со стороны полуострова ликвидировали. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на подходах к мосту и подготовке к досмотру.
Отмечается, что к 20:00 образовалась пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края из 831 автомобиля. Ожидание в ней занимает свыше двух часов.
«Со стороны Керчи затруднений нет», — говорится в посте.
В 18:00 со стороны полуострова в пробке стояли 390 машин.
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