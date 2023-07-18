Очередь на Крымский мост со стороны Керчи ликвидировали

Автомобильную очередь на Крымский мост со стороны полуострова ликвидировали. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на подходах к мосту и подготовке к досмотру.

Отмечается, что к 20:00 образовалась пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края из 831 автомобиля. Ожидание в ней занимает свыше двух часов.

«Со стороны Керчи затруднений нет», — говорится в посте.