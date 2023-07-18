Роспотребнадзор начал расследование после вспышки кишечной инфекции на Кубани

Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выясняют причину вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) среди подростков-спортсменов на базе отдыха "Парус" в Туапсинском районе. Версия массового отравления детей после купания в море поставлена под сомнение, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова .

Ранее сообщалось со ссылкой на прокуратуру региона, что прокуратурой края организована проверка по факту отравления 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера, прибывших на базу отдыха "Парус". После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет, состояние детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы.