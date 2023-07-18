Роспотребнадзор начал расследование после вспышки кишечной инфекции на Кубани

Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выясняют причину вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) среди подростков-спортсменов на базе отдыха "Парус" в Туапсинском районе. Версия массового отравления детей после купания в море поставлена под сомнение, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова.
Ранее сообщалось со ссылкой на прокуратуру региона, что прокуратурой края организована проверка по факту отравления 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера, прибывших на базу отдыха "Парус". После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет, состояние детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы.
"Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с целью выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции среди группы спортсменов из Московской области, приехавших на отдых 13 июля в поселок Шепси Туапсинского района. Водные рекреации поселка Шепси в зону подтопления Туапсинского района не попали. Причина вспышки ОКИ устанавливается", - сказала Воронкова.
Проведен отбор проб продуктов, питьевой воды, взяты смывы, отобран для исследования биоматериал, добавила она.