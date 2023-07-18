У сына Ефремова началась надпочечниковая недостаточность

У выпавшего из окна 3-го этажа сына Михаила Ефремова Николая развилась надпочечниковая недостаточность. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что сейчас Николай Ефремов вынужден питаться через трубочку, а дышать с помощью кислородной маски. Согласно имеющейся информации, у пострадавшего нарушена работа почек и надпочечников – его организм выводит в несколько раз больше жидкости, чем необходимо. В данный момент врачи ставят Николаю капельницы и инъекции кортизола, а также проводят гормональную, антикоагулянтную терапии и контроль уровня сахара.

Помимо нарушения работы органов, Николай по-прежнему почти не двигается из-за сложного перелома. Кроме того, источник утверждает, что Николай остаётся в той же больнице, что и раньше, а информация о его переводе не соответствует действительности.