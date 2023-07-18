Россию назвали слишком зависимой от мигрантов в строительстве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала российскую строительную отрасль слишком зависимой от трудовых мигрантов. Ее заявление в рамках открытого диалога с вице-премьером Маратом Хуснуллиным приводит ТАСС.

Она отметила, что с учетом активного развития строительства кадровый вопрос стоит очень остро, а дефицит работников во многом покрывается именно за счет мигрантов. Матвиенко призвала сосредоточиться на подготовке собственных специалистов. По ее словам, это не только снизит зависимость от иностранных работников, но и позволит оставлять деньги в российской экономике.

Еще весной 2022 года Хуснуллин назвал одной из главных трудностей в строительной отрасли дефицит кадров. Однако в июне текущего года в интервью ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил, что нехватки строителей больше нет, в том числе потому, что на фоне укрепления курса рубля трудовым мигрантам стало выгоднее работать в России.