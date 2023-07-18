Мурашко раскритиковал женщин, откладывающих беременность ради карьеры

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил свое неодобрение по отношению к тенденции женщин откладывать рождение детей в пользу карьеры. Об этом пишет Ura.ru.

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Глава ведомства назвал эту практику «порочной» и отметил, что она приводит к многим проблемам со здоровьем женщин, таким как бесплодие, невынашивание и ЭКО.

«Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Ситуация должна быть пересмотрена», — добавил министр.

Мурашко также сообщил о проекте Минздрава по учету препаратов для абортов в аптеках, и отметил, что число абортов снизилось, однако их можно сократить еще больше.

Он подчеркнул, что стать матерью – это очень ответственное решение, и что девушкам следует объяснять в школе: чем раньше они родят, тем лучше для их здоровья и карьеры.