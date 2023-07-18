Мурашко раскритиковал женщин, откладывающих беременность ради карьеры
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил свое неодобрение по отношению к тенденции женщин откладывать рождение детей в пользу карьеры. Об этом пишет Ura.ru.
Глава ведомства назвал эту практику «порочной» и отметил, что она приводит к многим проблемам со здоровьем женщин, таким как бесплодие, невынашивание и ЭКО.
«Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Ситуация должна быть пересмотрена», — добавил министр.
Мурашко также сообщил о проекте Минздрава по учету препаратов для абортов в аптеках, и отметил, что число абортов снизилось, однако их можно сократить еще больше.
Он подчеркнул, что стать матерью – это очень ответственное решение, и что девушкам следует объяснять в школе: чем раньше они родят, тем лучше для их здоровья и карьеры.
Он также заявил, что Минздрав рассмотрит предложение депутата Татьяны Буцкой о запрете проведения абортов в частных клиниках. В этом случае у женщины останется только одна возможность прервать беременность – в госучреждении, что, как считают в правительстве, положительно повлияет на рождаемость и демографию в целом.