Доктор юридических наук Виталий Квашис покончил жизнь самоубийством

Умер 85-летний доктор юридических наук Виталий Квашис, мужчина покончил с собой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По данным СМИ, тело Квашиса обнаружили днем 17 июля в его собственной квартире, при этом умер он примерно за 12 часов до этого. Рядом с телом нашли пистолет Макарова.

По предварительным данным, Квашис совершил суицид из-за того, что не мог терпеть мучившие его боли.

Виталий Квашис работал консультантом Секретариата Председателя Президиума СССР, являлся экспертом Совета Европы, комитета по безопасности Госдумы и комитетов ООН. Также он был членом Экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы.

14 июля стало известно, что бывшая глава Ростовского областного суда Елена Золотарева попала в реанимацию после попытки покончить с собой. Состояние 64-летней Золотаревой медики оценили как крайне тяжелое.