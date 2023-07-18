Певица Мариам Мерабова назвала москвичей холодными

«Ты никому не интересен — вот такое у меня было ощущение. Для меня это была огромная разница, и долгое время я Москву не принимала. Кавказская и вообще восточная история подразумевает близкое общение. В Москве во дворе я этого не увидела, и на улице могут задеть плечом и не извиниться. Или женщины, которые могут неприлично разговаривать с мужчинами, кричать, я впервые услышала мат. Для меня это был шок», — поделилась певица.