По Крымскому мосту пустят рельсовые автобусы

По Крымскому мосту с 18 июля будут пущены дополнительные рельсовые автобусы, рассказал глава Минтранса Виталий Савельев. Он добавил, что с 19 июля также будут запущены добавочные скоростные поезда «Ласточка», пишет «Интерфакс».

Глава ведомства отметил, что в настоящее время пригородное пассажирское сообщение по мосту полностью восстановлено. Он добавил, что ранее по маршруту ходили два состава, после теракта на маршрут были направлены еще два поезда.

По его словам, во вторник, 18 июля, количество поездов будет увеличено еще на две единицы, на маршрут будут направлены так называемые «рельсовые автобусы».

19 июля, уточнил министр, по соглашению с главой ОАО РЖД Олегом Белозеровым, на маршрут подойдут еще две «Ласточки».

Железнодорожное сообщение будет обеспечено на нормальном уровне, констатировал Савельев.

Министр пояснил, что в понедельник активно работала и Керченская переправа. Паромы перевезли за день 648 пассажиров, 30 автобусов и 188 разнообразных транспортных средств.