Директор "Ленкома" рассказал о состоянии Глеба Панфилова

Состояние народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова, госпитализированного ранее с инсультом и воспалением легких, оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС в понедельник сообщил директор "Ленкома Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Состояние замечательное у Глеба Анатольевича, удовлетворительное. Лечат его врачи, обещают, что все будет хорошо", - сказал Варшавер.

Он выразил надежду, что в скором времени Панфилов появится в "Ленкоме".

"Мы с вами <...> будем верить в то, что скоро он появится у нас в театре и мы дружно примем его и обнимем", - добавил директор театра.

Он назвал Панфилова уникальным режиссером, подарившим зрителям в театре и кино много интересных образов.

11 мая стало известно, что Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом. Позже Варшавер сообщил, что у режиссера диагностировали воспаление легких. В начале июня Панфилова перевели из НИИ имени Склифосовского в реабилитационный центр.