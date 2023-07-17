Отец погибшей при теракте на Крымском мосту рассказал, что ее семья ехала в Крым впервые

Супруги Сергей и Наталья Кулик, которые погибли в результате теракта на Крымском мосту, ехали в Крым впервые. Такие подробности раскрыл отец погибшей россиянки, его слова передает Telegram -канал «112».

«На юг ездили раньше. В Анапу, в Геленджик ездили. А вот в Крым первый раз поехали», — сказал мужчина, добавив, что семья давно планировала отпуск.

Супруги Кулик направлялись в Крым из Белгородской области. Они Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали мост. Их дочь выжила, но получила травмы и потеряла память. Девочка сидела на заднем сиденье и не была пристегнута. Она вылетела в лобовое стекло головой и застряла.