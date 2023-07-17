Продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановлена

Представитель Ростовского Минтранса заявил, что продажа билетов по маршруту Ростов-на-Дону — Крым пока приостановлена до введения альтернативных маршрутов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Продажа билетов в Крым приостановлена, формируются новые маршруты», — уточнил представитель Минтранса.

По информации собеседника агентства, вокзалы Ростовской области в настоящий момент функцкионириуют в штатном режиме

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.