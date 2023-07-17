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Власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен горючим и всеми видами товаров

Местные власти заявили, что Крым обеспечен топливом и всеми необходимыми товарами. Об этом сообщается в Telegram-канале советника главы республики Олега Крючкова.

Власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен горючим и всеми видами товаров
© Константин Михальчевский/РИА Новости

По словам временно исполняющей обязанности министра промышленной политики Крыма Елены Элекчян, республика обеспечена горюче-смазочными материалами, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах имеются все необходимые запасы.

Ранее сообщалось, что после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту в Министерстве курортов Крыма развертывается координационный штаб. Номер горячей телефонной линии Министерства курортов и туризма Крыма - 8 (800) 511-80-18. По словам главы Республики Крыма Сергея Аксенова, "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края". Об этом он написал в Telegram-канале. Чиновник добавил, что на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

По его словам, принимаются меры для восстановления ситуации. На место выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Движение на мосту перекрыто.

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