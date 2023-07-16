МВД РФ проверит психолога Людмилу Петрановскую на предмет дискредитации российской армии и получение иностранного финансирования. Об этом написал в Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Сегодня пришёл официальный ответ из Генеральной Прокуратуры РФ о том, что в отношении психолога Людмилы Петрановской назначена проверка. Поручение дано МВД России провести полноценную проверку», - сообщил Бородин.

Он надеется, что проверка даст результат, и «мы поймём, кто такая на самом деле Петрановская».

Бородин добавил, что под проверку попали и другие блогеры. О них он пообещал рассказать на следующей неделе.

Ранее Виталий Бородин обратился к силовикам с заявлением, что Петрановская осудила СВО и с 2014 года поддерживала Украину. В частности, она уверяла, что угрозы русскому языку там нет.