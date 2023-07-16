Появились данные о состоянии госпитализированного Ивана Краско
Стало известно о состоянии актёра Ивана Краско, госпитализированного с галлюцинациями на фоне инсульта. Данные на воскресенье, 16 июля приводит Mash.
По информации канала, актер перестал видеть галлюцинации и пошёл на поправку. Однако психомоторное возбуждение у него сохраняется. Операция пациенту не потребовалась, он находится на нейропротекторной поддержке.
Накануне помощница Краско Дарья Пашкова подтвердила, что артист до сих пор лежит в реанимации.
Пашкова также рассказывала, что Краско не узнает врачей, зовет их именем своей ассистентки. Она с трудом смогла накормить 92-летнего народного артиста, до этого он «ругался матом, выдергивал трубки, не хотел оставаться в больнице».
Актеру стало плохо на даче в Грузино Ленинградской области, он перестал чувствовать ногу, речь стала невнятной.