Появились данные о состоянии госпитализированного Ивана Краско

Стало известно о состоянии актёра Ивана Краско, госпитализированного с галлюцинациями на фоне инсульта. Данные на воскресенье, 16 июля приводит Mash.

По информации канала, актер перестал видеть галлюцинации и пошёл на поправку. Однако психомоторное возбуждение у него сохраняется. Операция пациенту не потребовалась, он находится на нейропротекторной поддержке.

Накануне помощница Краско Дарья Пашкова подтвердила, что артист до сих пор лежит в реанимации.

Пашкова также рассказывала, что Краско не узнает врачей, зовет их именем своей ассистентки. Она с трудом смогла накормить 92-летнего народного артиста, до этого он «ругался матом, выдергивал трубки, не хотел оставаться в больнице».