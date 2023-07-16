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Юрист рассказал о штрафах за некоторые виды растений на дачном участке

Стало известно, за какие растения на даче могут оштрафовать. В их числе не только борщевик, но и ландыши, волчеягодник, сныть. Об этом рассказал адвокат Владимир Постанюк, пишет «Российская газета».

Юрист рассказал о штрафах за некоторые виды растений на дачном участке
© РИА Новости

Юрист привел список опасных растений – борщевик Сосновского, сныть обыкновенная, волчеягодник, кокаиновый куст, конопля.

«Ландыш - красивый весенний душистый цветок. Да, он тоже ядовит! Пару случайно съеденных ребенком ягод могут привести с тяжелым последствиям», - заявил Постанюк.

Кроме того, есть невзрачные сорняки, вроде конопли или кокаинового куста. При определенном количестве на дачном участке за эти растения «грозит даже уголовная ответственность».

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Полный перечень растений, за которые можно получить штраф, определен в постановлении правительства №1482 от 18.09.2020 г.

Ответственность за наличие опасных растений на даче предусмотрена федеральным и региональным законодательством. В частности, в Подмосковье штрафуют за борщевик.

Ранее в Союзе дачников Подмосковья напомнили о штрафах за борщевик на участке – от 5 до 50 тысяч рублей.

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