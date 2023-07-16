Юрист рассказал о штрафах за некоторые виды растений на дачном участке

Стало известно, за какие растения на даче могут оштрафовать. В их числе не только борщевик, но и ландыши, волчеягодник, сныть. Об этом рассказал адвокат Владимир Постанюк, пишет «Российская газета».

Юрист привел список опасных растений – борщевик Сосновского, сныть обыкновенная, волчеягодник, кокаиновый куст, конопля.

«Ландыш - красивый весенний душистый цветок. Да, он тоже ядовит! Пару случайно съеденных ребенком ягод могут привести с тяжелым последствиям», - заявил Постанюк.

Кроме того, есть невзрачные сорняки, вроде конопли или кокаинового куста. При определенном количестве на дачном участке за эти растения «грозит даже уголовная ответственность».

Полный перечень растений, за которые можно получить штраф, определен в постановлении правительства №1482 от 18.09.2020 г.

Ответственность за наличие опасных растений на даче предусмотрена федеральным и региональным законодательством. В частности, в Подмосковье штрафуют за борщевик.