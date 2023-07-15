В Краснодаре прошла церемония прощания со Станиславом Ржицким

В столице Краснодарского края простились с заместителем начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станиславом Ржицким, который был убит 10 июля. Как сообщили в администрации города, церемония прошла в ритуальном зале Славянского кладбища.

- Собравшиеся сказали добрые слова об ушедшем. Они отметили, что при жизни Станислав Ржицкий помогал воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Коллеги, сослуживцы высоко ценили офицера за его профессионализм, доброту и доблесть, - отметили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее сообщалось, что в убийстве Станислава Ржицкого обвинили гражданина Украины Сергея Денисенко. Он сознался, что 10 июля несколько раз выстрелил в сотрудника администрации Краснодара, когда тот был на пробежке. Суд в Краснодаре арестовал Денисенко до 10 сентября 2023 года.