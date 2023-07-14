Звезда фильма «Москва слезам не верит» раскрыла размер своей пенсии

Народная артистка России Раиса Рязанова рассказала в беседе с Aif.ru, что сумма ее пенсии составляет 18 тысяч рублей.

Рязанова призналась, что ей не хватает пенсии, чтобы комфортно жить. Поэтому актриса играет в нескольких антрепризах. Она отметила, что ее коллега Людмила Зайцева получает 17 тысяч, но ей хватает.

Раиса Рязанова окончила Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС) в 1969 году. В 1979-м она начала работать в киностудии имени М. Горького. Она дебютировала в картине «Гуля Королева». Артистка получила наибольшую известность после съемок в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

В фильмографии Рязановой более 200 ролей. Она снималась в таких проектах, как «Глаз Божий», «Белый Бим Черное ухо», «Барышня-крестьянка», «Охотник», «И все-таки я люблю...», «Провинциальный детектив», «Жуки», «Солдаты», «Убойная сила», «Не родись красивой».

В июле россияне назвали фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» картиной, повлиявшей на их отношения.