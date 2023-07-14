Умер режиссер Сергей Серегин

"Умер Сергей Серегин - наш друг, режиссер полнометражных мультфильмов "День рождения Алисы" и "Тайна Сухаревой башни", а также замечательных короткометражных мультфильмов "Лукоморье. Няня", "Ключи от времени", "Белолобый", режиссер документальных фильмов об анимации. Чудовищно, несправедливо рано - в 56 лет", - говорится в сообщении.