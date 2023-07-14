Состояние госпитализированной актрисы Татьяны Васильевой ухудшилось

Baza: актрису Татьяну Васильеву перевели в нейрореанимацию после ухудшения состояния
Госпитализированная народная артистка России Татьяна Васильева переведена в нейрореанимацию. О том, что состояние 76-летней актрисы внезапно ухудшилось, рассказал Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Источник уточнил, что Васильева была доставлена в больницу на «скорой» в ночь на 14 июля — поздно вечером накануне она якобы почувствовала себя плохо, испытывала головокружение и трудности при ходьбе.
После госпитализации Васильеву положили в неврологическое отделение, но в больнице ей стало хуже, и врачи, рассказал источник канала, приняли решение перевести ее в нейрореанимацию.
Сейчас актриса находится в сознании.
При этом утром 14 июля в беседе с «Газетой.Ru» Васильева подтвердила информацию СМИ о своей госпитализации, но отметила, что уже находится дома. «Да, я уже дома. Все в порядке. Сделали укол. (Чувствую себя) очень хорошо, все нормально», — сказала она.
Ранее в «Современнике» ответили на сообщения о госпитализации актрисы Марины Нееловой.