Состояние госпитализированной актрисы Татьяны Васильевой ухудшилось

Госпитализированная народная артистка России Татьяна Васильева переведена в нейрореанимацию. О том, что состояние 76-летней актрисы внезапно ухудшилось, рассказал Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

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Источник уточнил, что Васильева была доставлена в больницу на «скорой» в ночь на 14 июля — поздно вечером накануне она якобы почувствовала себя плохо, испытывала головокружение и трудности при ходьбе.

После госпитализации Васильеву положили в неврологическое отделение, но в больнице ей стало хуже, и врачи, рассказал источник канала, приняли решение перевести ее в нейрореанимацию.

Сейчас актриса находится в сознании.

При этом утром 14 июля в беседе с «Газетой.Ru» Васильева подтвердила информацию СМИ о своей госпитализации, но отметила, что уже находится дома. «Да, я уже дома. Все в порядке. Сделали укол. (Чувствую себя) очень хорошо, все нормально», — сказала она.