Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии после госпитализации

Актриса Татьяна Васильева в беседе с изданием «Газета.Ru» подтвердила информацию о своей госпитализации. По словам женщины, ей сделали укол, после чего ей стало лучше. Артистку отправили домой. Васильева подчеркнула, что чувствует себя хорошо.

Да, я уже дома. Все в порядке. Сделали укол. Чувствую себя очень хорошо, все нормально, — сказала Васильева.

Тем временем источник Telegram-канала SHOT утверждает, что у Васильевой возникли проблемы с питанием головного мозга. По его словам, у актрисы диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы, при котором уменьшается кровоснабжение артерий и человек падает в обморок. По данным SHOT, в начале июня Васильева потеряла сознание на улице и упала на правую руку., позднее ей накладывали гипс.

О том, что Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести, первым сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, врачи не нашли у 76-летней артистки никаких осложнений. В публикации говорится, что сама Васильева связывает плохое самочувствие со стрессом.