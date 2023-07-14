Татьяна Васильева госпитализирована с гипертонией
Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
76-летняя звезда почувствовала себя плохо, когда была дома. У нее закружилась голова после того, как она встала с кровати, возникла неустойчивость при ходьбе. Актриса приняла таблетки, однако они не помогли, тогда она попросила невестку вызвать скорую.
Приехавшие медики экстренно доставили артистку в стационар в состоянии средней тяжести. Ее осмотрели врачи, сделали КТ головного мозга, но никаких осложнений не нашли. Причиной плохого самочувствия Васильева считает стресс.
Ранее стало известно о госпитализации актрисы Марины Нееловой. Плохо себя почувствовала звезда еще в начале июля. С болью в животе она обратилась в несколько клиник, а позднее ее госпитализировали в московскую больницу — у Нееловой нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы. Врачи диагностировали у нее неинфекционный гастроэнтерит и колит, а также нашли новообразование в кишечнике.