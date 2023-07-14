Татьяна Васильева госпитализирована с гипертонией

Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

76-летняя звезда почувствовала себя плохо, когда была дома. У нее закружилась голова после того, как она встала с кровати, возникла неустойчивость при ходьбе. Актриса приняла таблетки, однако они не помогли, тогда она попросила невестку вызвать скорую.

Приехавшие медики экстренно доставили артистку в стационар в состоянии средней тяжести. Ее осмотрели врачи, сделали КТ головного мозга, но никаких осложнений не нашли. Причиной плохого самочувствия Васильева считает стресс.