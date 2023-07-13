Суд взыскал с семьи Баталова около 900 тысяч рублей
Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил исковые требования актрисы Натальи Дрожжиной и её супруга Михаила Цивина к семье народного артиста СССР Алексея Баталова. Согласно решению суда, с вдовы и дочери Баталова взыскали около 900 тысяч рублей в пользу истца. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Согласно версии Дрожжиной и Цивина, семья Баталовых «неосновательно обогатилась» за их счёт. При этом, год назад сложилась обратная ситуация – семья Баталовых выиграла гражданское дело против Дрожжиной и Цивина также из-за вопроса «незаконного обогащения». Тогда суд постановил вернуть Баталовым около 2 миллионов рублей.
Уточняется, что семья народного артиста СССР собирается обжаловать это решение. «Цивин и Дрожжина просили взыскать с Баталовых не 4,2 миллиона, а 7 миллионов рублей. Они предоставили в суд чеки за продукты, за ремонт квартиры, мебель, билеты, заколки, которые якобы покупали Баталовым на свои деньги. Туда же включили расходы на погребения матери Гитаны Аркадьевны Леонтенко на Преображенском кладбище, которые были еще в 2018 году. Цивин утверждает, что это они с Дрожжиной оплачивали ритуальные услуги. С моей точки зрения, Замоскворецкий суд занял странную позицию. Пропущены сроки исковой давности, касающиеся требований истцов. Тем не менее, несмотря на пропуск срока, Цивин и Дрожжина выиграли 900 тысяч рублей. Мы будем обжаловать это решение. Я думаю, они считают, что эта победа поможет им в апелляции по уголовному делу», – прокомментировал решение суда адвокат Баталовых Сергей Лукин.
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