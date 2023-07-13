92-летнему Ивану Краско диагностировали поражение мозга

Актеру Ивану Краско диагностировали обширный инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, у Краско поражено вещество мозга правой теменной доли, а врачи ставят неблагоприятные прогнозы. Специалисты предполагают, что постинсультная тромболитическая терапия звезде уже не поможет. Его состояние по шкале ASPECTS оценивается в 8 из 10 баллов.

Самочувствие Краско также усугубляет из-за осложнений от его прошлых болезней. Последние 25 лет артист страдает от артериальной гипертензии, повышенного давления и нарушения кровообращения в мозге.

13 июля Telegram-канал 112 сообщил, что Краско госпитализирован в реанимацию в одной из больниц Санкт-Петербурга. Позже директор артиста Вячеслав Смородинов подтвердил, что звезда находится в клинике.

Смородинов рассказал, что Краско стало плохо на даче. Он перестал чувствовать ногу и стал не очень четко разговаривать, в связи с чем сын артиста вызвал скорую помощь.