Стало известно имя нового ректора РАНХиГС

«В РАНХиГС Алексей Комиссаров пришел в 2017 году. Занимал пост проректора – директора Высшей школы государственного управления академии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2023 года Комиссаров был назначен исполняющим обязанности ректора академии.

В январе Владимир Мау был освобожден от должности ректора РАНХиГС по состоянию здоровья.

В начале июля Мау предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 2 августа следователь освободил его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. После прекращения уголовного преследования Мау уехал в Израиль.