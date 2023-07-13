Стало известно имя нового ректора РАНХиГС

Мишустин назначил Алексея Комиссарова ректором РАНХиГС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Комиссарова ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом сообщает Telegram-канал Правительства РФ.
«В РАНХиГС Алексей Комиссаров пришел в 2017 году. Занимал пост проректора – директора Высшей школы государственного управления академии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2023 года Комиссаров был назначен исполняющим обязанности ректора академии.
В январе Владимир Мау был освобожден от должности ректора РАНХиГС по состоянию здоровья.
Мау являлся ректором академии с 2002 года.
В начале июля Мау предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 2 августа следователь освободил его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. После прекращения уголовного преследования Мау уехал в Израиль.