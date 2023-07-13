Дочь миллиардера Гурьева оспорит в суде продажу яхты из-за санкций против отца

Дочь миллиардера Андрея Гурьева Юлия намерена судиться за возвращение яхты Alfa Nero, которое правительство Антигуа и Барбуды изъяло из-за санкций против бизнесмена. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на поданные в суд адвокатами Гурьевой документы.

Яхта находилась на территории государства Антигуа и Барбуды, когда в августе 2022 года Андрей Гурьев попал под санкции и в Минфине США решили, что Alfa Nero является его собственностью. Сам бизнесмен это отрицал. В итоге власти страны выставили ее на продажу, в июне судно приобрел с аукциона бывший глава компании Google Эрик Шмидт.

Теперь Юлия Гурьева предъявила свои права на яхту. Согласно предоставленным суду документам, она является единственным выгодоприобретателем Tyne Trust и Flagstaff Trust — компаний, во владении которых числятся судно и находящиеся на борту произведения искусства.