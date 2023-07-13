Названа причина смерти актрисы из сериала «Каменская» Маршаловой

Причиной смерти актрисы Ларисы Маршаловой, наиболее известной по роли в сериале «Каменская», стал тромб. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Артистке стало плохо 12 июля. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи не смогли ничего сделать, и 44-летняя артистка скоропостижно скончалась. Прощание с Маршаловой пройдет 14 июля в театре киноактеров в Минске.

Напомним, что Лариса Маршалова родилась 22 августа 1978 года. В кино она дебютировала в 2000 году, а всего за свою карьеру сыграла в более чем 60 российских и белорусских сериалах, в том числе в «Каменская», «Уровень угрозы», «Город невест», «По ту сторону счастья› и других.