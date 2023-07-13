Умерла 44-летняя российская актриса Лариса Маршалова

Российская актриса Лариса Маршалова ушла из жизни на 45-м году. Об этом сообщили в пресс-службе минского Театра-студии киноактера, где артиста прослужила 12 лет.

— 12 июля 2023 года на 45-м году жизни скоропостижно скончалась талантливая актриса театра и кино, ведущий мастер сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм», — говорится в сообщении .

Свою актерскую карьеру Лариса Маршалова начала строить еще в юном возрасте. Наиболее популярными ее работами стали сериал «Каменская», «Подъем с глубины», «Мужчины не плачут», а также «Воскресенье в женской бане», где ей досталась главная роль.