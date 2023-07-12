"Троицу" Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

"12 июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым", - говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл назвал утверждение договора о передаче иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, Троице-Сергиевой лавре историческим событием. "Историческое событие совершилось. <...> Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло - надеемся, безвозвратно, - то время, когда святыни изымались из церкви, и наступило время, когда церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность", - сказал патриарх.