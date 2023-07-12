Основания для лишения гражданства РФ предложили расширить

Необходимо расширить перечень преступлений, которые ведут к прекращению российского гражданства, и включить в него преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности и половой свободы личности.

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Соответствующий законопроект опубликован 12 июля в электронной базе Государственной Думы.

Автором инициативы стал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Согласно документу, предлагается включить в перечень оснований для лишения российского гражданства совершение преступлений, предусмотренных статьями 105 («Умышленное убийство»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 117 («Истязание»), а также статьями о половой неприкосновенности и половой свободе личности УК РФ.