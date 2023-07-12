Основания для лишения гражданства РФ предложили расширить
Необходимо расширить перечень преступлений, которые ведут к прекращению российского гражданства, и включить в него преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Соответствующий законопроект опубликован 12 июля в электронной базе Государственной Думы.
Автором инициативы стал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Согласно документу, предлагается включить в перечень оснований для лишения российского гражданства совершение преступлений, предусмотренных статьями 105 («Умышленное убийство»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 117 («Истязание»), а также статьями о половой неприкосновенности и половой свободе личности УК РФ.
Ранее с предложением о расширении оснований для лишения российского гражданства выступали также сенаторы Анатолий Артамонов и Сергей Рябухин. Они выступили за лишение приобретенного гражданства РФ в случае совершения человеком преступлений, предусмотренных статьями о действиях, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, а также за измену Родине и дискредитацию участников спецоперации.