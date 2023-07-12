Елену Милашину выписали из больницы

Журналистку Елену Милашину, на которую ранее было совершено нападение в Чечне , выписали из больницы, сообщил ТАСС журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом), который ранее сопровождал Милашину в полете спецбортом из Беслана в Москву .

4 июля неизвестные напали на Милашину и адвоката Александра Немова на территории Чечни. Позже пострадавшие были доставлены в Беслан, затем во Владикавказ, а далее в Москву. По данным североосетинского омбудсмена Тамерлана Цгоева, у обоих были зафиксированы многочисленные переломы, кроме того, адвокат получил ножевое ранение. Позже столичные медики диагностировали у журналистки закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и ушибы мягких тканей, сообщалось в телеграм-канале "Новой газеты".