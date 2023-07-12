Ученые предупредили о жаре, способной повредить рельсы

Ученые из Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций подготовили прогноз о возможных ЧС в ближайшую неделю. Эксперты считают, что несколько регионов страны могут столкнуться с экстремальной жарой, которая способна привести к деформации железнодорожного полотна и авариям.

Речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, Башкирии, Астраханской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Омской областях.

Как отметили специалисты НИИ, в этих регионах сохраняется жаркая и сухая погода с температурами на три - восемь градусов выше нормы.

По мнению ученых, там есть риски возникновения инцидентов и аварий, связанных с отключением холодильных установок, кондиционеров, а также электричества в целом из-за перегрева трансформаторных подстанций и деформации железнодорожного полотна.

В НИИ добавили, что на западе Чукотки, на юге Магаданской области, в центральной и западной части Якутии, на севере Хабаровского и Забайкальского краев в ближайшие семь дней ожидается дефицит осадков и ветры с порывами боле 18 метров в секунду. Это создает условия для возникновения пожаров на больших площадях.

На водоемах Иркутской области и Забайкальского края зарегистрировали уровни воды выше критических отметок. Ученые считают, что в районе Читы и иркутских Нижнеудинска, Слюдянки и Ангарска возможно подтопление объектов инфраструктуры.

Также эксперты предупредили об опасном росте уровня воды на реках в Краснодарском крае и на Черноморском побережье.