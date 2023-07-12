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Депутат Думы Булавинов опроверг информацию о нанесении им побоев бывшей жене

Депутат Госдумы Вадим Булавинов назвал неправдой распространяемую в СМИ информацию о том, что он якобы нанес побои своей бывшей жене. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

Депутат Госдумы прокомментировал обвинения экс-жены в избиении
© РИА Новости

Во вторник в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что депутат Госдумы, член партии "Единая Россия" Вадим Булавинов якобы избил свою бывшую жену.

Бывшая жена мэра Нижнего Новгорода Булавинова обвинила его в избиении

"Прочитал сегодня все новости про "якобы избиение" моей бывшей жены. Сам в шоке. Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, все не правда", - написал депутат.

Булавинов является заместителем председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, региональным координатором федерального партийного проекта "Историческая память". С 2002 по 2010 годы занимал пост главы Нижнего Новгорода.

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