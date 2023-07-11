Кто такой Станислав Ржицкий: биография

В Краснодаре во время пробежки был убит бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий, в последнее время работавший заместителем начальника городского отдела по мобилизационной работе. Кто такой Станислав Ржицкий – читайте в материале «Рамблера».

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Станислав Ржицкий: биография

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Капитан второго ранга Станислав Ржицкий родился в 1980 году в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника. Образование он получил в Санкт-Петербургском военно-морском институте (выпуск 2003 года), в 2010-м Ржицкий окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ.

После учебы он начал службу в ВМС РФ на Черноморском флоте – возглавил минно-торпедную боевую часть субмарины Б-871 «Алроса». По данным «Коммерсанта», в 2005-м Ржицкий получил должность помощника командира «Алросы», а еще через два года был повышен до старшего помощника командира подлодки Б-380 «Святой князь Георгий». На этой субмарине он служил до 2009 года.

В 2013 году Ржицкий снова занял пост старшего помощника командира, но уже на «Алросе», а вскоре после этого стал ее командиром.

В 2016 году Ржицкий стал командиром субмарины Б-265 «Краснодар». Это дизель-электрическая субмарина, которую построили в 2015 году по проекту «Варшавянка».

На этой субмарине Ржицкий участвовал в боевых действиях против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. В мае 2017-го в Минобороны сообщили, что подлодка «Краснодар» и фрегат «Адмирал Эссен» произвели четыре запуска крылатых ракет «Калибр» по позициям террористов. Все цели были поражены

«Комсомольская правда» отмечает, что после выхода на пенсию Ржицкий переехал из Севастополя в Краснодар и был назначен замглавы местного отдела по мобилизационной работе. По данным v1.ru, Ржицкий много ездил на велосипеде и увлекался бегом. Издание отмечает, что информации о том, когда именно Ржицкий перешел на работу в Краснодар, нет. Последнее упоминание о том, что он руководил подлодкой, встречалось в сети летом 2020-го.

РИА Новости отмечает, что военный попал в базу украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуются данные людей, которые, по мнению создателей базы, являются «врагами Украины». Теперь на фотографии Ржицкого на сайте появилась отметка «ликвидирован». По версии v1.ru, в базу сайта вносили всех капитанов российских подлодок. В Генпрокуратуре РФ сайт называют экстремистским и нарушающим права человека, в России портал заблокирован по решению суда.

Станислав Ржицкий: убийство и расследование

42-летний Ржицкий был убит утром 10 июля во время пробежки возле спорткомплекса «Олимп». Депутат Госдумы, бывший глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что военного застрелили в спину.

«Соболезную семье и всем близким Стаса. Он был настоящим патриотом, хорошим человеком и любящим отцом», – заявил депутат.

Telegram-каналы SHOT и Mash сообщили, что преступник выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого, он скончался на месте.

SHOT утверждает, что убийство было спланированным, преступник долго следил за маршрутами военного.

Управление Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об убийстве. Силовики начали розыскные мероприятия. В СК подчеркнули, что личность убийцы и его мотивы пока неизвестны.