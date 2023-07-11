На берегу Байкала покажут «Лебединое озеро»

«Программа на Байкале будет очень интересной. В финале, на фоне заката будет показан отрывок из четвертой картины балета "Лебединое озеро". Это будет очень красиво и символично — 14 "лебедей" в белых пачках выйдут на сцену», — рассказал автор проекта, продюсер Бурятского театра оперы и балета Павел Окунев.