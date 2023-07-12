Утонул 20-летний актер Семен Осокин-Портной

В Перми утонул 20-летний артист театра «У моста» Семен Осокин-Портной. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на отца актера Сергея.

© газета.ру

По словам отца, 5 июля Семен с девушкой и ее подругами отдыхал на реке. Смерть Сергей считает трагической случайностью.

«Поплыл к островку, видимо, решил встать уже у берега, расслабился, а там обрыв. Он не очень любил плавать, хотел по островку видимо прогуляться. От основного берега бежать и плыть далеко было», — рассказал отец.

Сергей также отметил, что ему самому пришлось вытаскивать тело сына из воды.

«Спасти оказалось некому. Спасатели и водолазы не поехали. Я сам искал и доставал. На следующее утро», — сказал он.

20-летний Семен учился на актерском отделении местного Пермского государственного института культуры на курсе Сергея Федотова, играл много ролей в театре «У моста».