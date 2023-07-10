В Казани торжественно открылась XIV Летняя Сбербанкиада

«Мы четыре года не проводили наш спортивный праздник - Сбербанкиаду, и в этом году нам наконец-то удалось всем вместе собраться в этом замечательном городе, в этой замечательной республике, в нашей замечательной стране. Эта церемония открытия с прекрасными эмоциями, которые мы все здесь испытываем, была бы невозможна, если бы на этой сцене не жила любовь - любовь к нашей родине, к нашей компании, клиенту, любовь к нашей команде. Наша команда за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости. Стальной стойкости! Думаю, не в последнюю очередь характер Сбера «куется» во время Сбербанкиады. Я всем вам хочу пожелать удачного участия в Сбербанкиаде, огромного количества положительных эмоций в этом прекрасном месте. Желаю всем нам выйти победителями из этих соревнований и из соревнований, которые подбрасывает жизнь каждый день, испытывая нас на прочность. Но Сбер сильнее стали!», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.