В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы

Российским коллекторам за угрозы применения насилия грозит до десяти лет лишения свободы. Соответствующий закон об уголовной ответственности подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту документа, уголовная ответственность устанавливается за совершение действий, которые направлены на возврат просроченной задолженности физлиц и сопряжены с угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения имущества или распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего и его близких.

Законопроектом предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного до трех лет, если по делу проходит только одно лицо. Также коллектору могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет и посадить в тюрьму на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью на срок до трех лет или без него.

При совершении аналогичных действий группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия, не опасного для здоровья, с уничтожением или повреждением в крупном размере, установлен штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без него. Кроме того коллекторам могут грозить тюрьма на срок от трех до семи лет, лишение права занимать определенные должности или запрет на определенную деятельность.