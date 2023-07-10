Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру

Напомним, Михаил Коляда является серебряным призёром Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в командном турнире, также он был победителем командного чемпионата мира 2021 года в составе сборной России. В одиночном катании Коляда завоёвывал бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года, а также бронзу чемпионатов Европы в Остраве (2017) и Москве (2018).