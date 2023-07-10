$91.49-0.19100.42+0.60

Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, российский фигурист Михаил Коляда сообщил о решении приостановить спортивную карьеру. Об этом спортсмен рассказал на подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру
© Чемпионат.com

Эту информацию также подтвердил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Напомним, Михаил Коляда является серебряным призёром Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в командном турнире, также он был победителем командного чемпионата мира 2021 года в составе сборной России. В одиночном катании Коляда завоёвывал бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года, а также бронзу чемпионатов Европы в Остраве (2017) и Москве (2018).

Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости