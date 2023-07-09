Сын Караченцова выступил против ухода матери из «Ленкома»
Андрей Караченцов — сын Людмилы Поргиной и Николая Караченцова — прокомментировал слухи о том, что актриса уходит из театра «Ленком» из-за разногласий с директором учреждения Марком Варшавером. Его слова передает Womans style.
«Я — противник этого. Чтобы не происходило — неувязки и перипетии, на мой взгляд, это все временно. Для папы «Ленком» был вторым домом. И для мамы, я считаю, театр — второй дом. И просто так, взять и бросить его, нельзя, непозволительно. Даже, если с кем-то не складываются отношения», — заявил Караченцов.
Он признался, что со своей стороны делает все, чтобы не нагнетать обстановку и жить в мире. «Надеюсь, мы к этому в скором времени и придем», — подытожил сын.
В мае 2023 года Людмила Поргина призналась, что думает об уходе из «Ленкома». Она заявила, что это уже не тот театр, где она играла с другими выдающимися актерами.
«Но главное — хватит мне терпеть унижения бесконечные. Я ведь из-за этого болею целый год. У меня на нервной почве какие только болезни не обострились: и нервный срыв, и гипертонический криз, и артрит», — возмутилась актриса.
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