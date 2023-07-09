Сын Караченцова выступил против ухода матери из «Ленкома»

«Я — противник этого. Чтобы не происходило — неувязки и перипетии, на мой взгляд, это все временно. Для папы «Ленком» был вторым домом. И для мамы, я считаю, театр — второй дом. И просто так, взять и бросить его, нельзя, непозволительно. Даже, если с кем-то не складываются отношения», — заявил Караченцов.