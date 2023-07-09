Умер народный артист России Виктор Пикайзен

Скончался выдающийся советский и российский скрипач Виктор Пикайзен. Он умер 6 июля, на 91 году жизни, сообщает Classic Music News.

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Виктор Пикайзен родился 15 февраля 1933 года в Киеве в семье музыкантов. Учился в Музыкальной школе при Киевской консерватории в 1941-1944 годах. Затем - в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных в классе Давида Ойстраха.

Окончил Московскую консерваторию в классе Ойстраха, в 1960-м завершил обучение в аспирантуре под началом мэтра.

В течение многих лет (1966 – 1986; 2006 – 2016) Виктор Пикайзен преподавал в Московской консерватории, в Центральной музыкальной школе, в Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке. Музыкант передавал ученикам опыт русской скрипичной школы Ойстраха.

Многие критики отмечали высокую виртуозность Пикайзена. Он блестяще играл все 24 каприса Паганини. Его грамзапись каприсов, шести сонат и партит Баха была удостоена премии фирмы LeСhantduMonde.