Памятник актрисе Зинаиде Кириенко открыли на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в воскресенье открыли памятник народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе кинематографистов России, 9 июля исполнилось 90 лет со дня рождения актрисы.

На открытие памятника пришли сыновья Кириенко Максим и Тимур, ее близкие и коллеги — Александр Панкратов-Черный, Светлана Тома, Тимофей Федоров и другие.

Зинаида Кириенко умерла 12 февраля 2022 года в возрасте 88 лет. Перед смертью она находилась в реанимационном отделении после перенесенных коронавируса и инсульта. Кроме того, актриса боролась с раком поджелудочной железы. Похороны прошли на Троекуровском кладбище после церемонии прощания, проводившейся в Большом зале Дома кино. Проститься с Кириенко пришли ее сыновья, внуки, а также коллеги — Людмила Зайцева, Аристарх Ливанов, Николай Бурляев.

Актриса известна зрителям по фильмам «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Любовь земная» Евгения Матвеева, «Два капитана» Евгения Карелова. За неделю до смерти актрису избрали в новый состав секретариата Союза кинематографистов как представителя совета старейшин.