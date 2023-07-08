Медведев заявил, что Россия никому не позволит "отменить" ее ценности

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал пост во «ВКонтакте», в котором поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, и объяснил, что стремление защищать страну основано на заботе о своих близких.

«Любовь к Родине, стремление защитить ее от врагов основаны на преданности своей семье, заботе о родных и близких, на взаимном уважении и поддержке. Мы не вправе позволить кому-либо отменить наши ценности», — написал он.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности: в этот день в Русской православной церкви вспоминают святых Петра и Февронии, которых считают покровителями семьи и брака. В 2008 году праздник приобрел всероссийский масштаб, тогда оргкомитет праздника возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака, расположенный в поселке Солнечное в Курортном районе Санкт-Петербурга.