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Россиянам рассказали, какие напитки употреблять в жару

Россиянам следует употреблять в жару чистую воду, морсы, чаи, различные настои, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников. Об этом пишет ТАСС.

Тяжельников отметил, что необходимо снизить потребление кофе, так как он обладает мочегонным эффектом.

По словам эксперта, употребление в жару спиртных напитков очень опасно. Он пояснил, что алкоголь нарушает терморегуляцию организма и негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

В жаркую погоду, заметил Тяжельников, необходимо контролировать водно-солевой баланс. Для этого, добавил он, необходимо часто, но понемногу пить воду, морсы и другие напитки.

Кроме того, заметил он, следует временно отказаться от жирной, горячей пищи и предпочесть ей легкие блюда: окрошку, холодные супы, салаты.

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