СМИ сообщил о состоянии актера Николая Ефремова после падения с третьего этажа

Актеру Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые уже не получится восстановить после падения с третьего этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным портала, в общей сложности артисту провели пять операций, его состояние до сих пор оценивается как тяжелое.

«Сейчас актер в сознании, но не ориентируется в пространстве. На всем теле у него кровоподтеки, ушибы и ссадины», — пишет Mash.

Также медики наложили актеру аппараты для фиксации тела, а также удалили и срастили несколько костей таза.

Основной диагноз, который поставили Ефремову, — кататравма, это собирательное название повреждений после падения с большой высоты. Согласно информации Mash, у актера выявлены закрытая травма головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб легких, а также переломы костей таза, бедра и локтя.