Умер бывший первый замглавкома ВВС СССР Корольков

Он отметил, что узнал о кончине Королькова от его супруги. О дате и месте похорон, по слова Дерябина, станет известно позже. Причин смерти он не уточнил.

Корольков родился в 1936 году в Белорецке (Башкирия). В 1955 году он поступил в Чкаловское летное училище по профилю «Истребительная авиация» и с 1960 по 1965 годы служил в 24 воздушной армии. В конце 70-х Корольков окончил Академию генштаба ВВС СССР и был удостоен ордена Красного знамени за планирование воздушных операций в Афганистане. Должность первого замглавкома он занимал с 1985 по 1988 годы. Уйти с поста он решил из-за конфликта с главой Минобороны СССР Дмитрием Язовым. По 1996 год работал начальников Военно-воздушной академии имени Гагарина.