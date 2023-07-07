Умер бывший первый замглавкома ВВС СССР Корольков
На 87-м году жизни скончался бывший первый заместитель главнокомандующего ВВС СССР и начальник Военно-воздушной академии имени Гагарина генерал-полковник Борис Корольков. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, передает «Пятый канал».
Он отметил, что узнал о кончине Королькова от его супруги. О дате и месте похорон, по слова Дерябина, станет известно позже. Причин смерти он не уточнил.
Корольков родился в 1936 году в Белорецке (Башкирия). В 1955 году он поступил в Чкаловское летное училище по профилю «Истребительная авиация» и с 1960 по 1965 годы служил в 24 воздушной армии. В конце 70-х Корольков окончил Академию генштаба ВВС СССР и был удостоен ордена Красного знамени за планирование воздушных операций в Афганистане. Должность первого замглавкома он занимал с 1985 по 1988 годы. Уйти с поста он решил из-за конфликта с главой Минобороны СССР Дмитрием Язовым. По 1996 год работал начальников Военно-воздушной академии имени Гагарина.