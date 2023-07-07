Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин , который пострадал при попытке покушения, в день своего рождения опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу первое видео, где он самостоятельно стоит на ногах.

"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее", - сообщил он на фоне воздушных шаров с символом российской спецоперации - буквой Z.

6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб соратник писателя Александр Шубин, который служил вместе с ним до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии "Оплот". Прилепин получил ранения. По подозрению в причастности к преступлению был задержан Александр Пермяков, который признался, что работал по заданию украинских спецслужб. Он обвиняется в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ.