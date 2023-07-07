Прокуратуру просят проверить VK Fest из-за выступлений Элджея, Хаски и Инстасамки

Прокуратура рассмотрит жалобу на выступление Элджея, Хаски и Инстасамки на будущих VK Fest в Сочи и Москве. Ведомство получило жалобу на их «пропаганду пошлости и деградации». Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, заявил, что артисты использовали свои выступления для продвижения наркотиков и низменных ценностей. По его мнению, пока «отцы на фронте», компания ВК «продолжает навязывать детям и молодежи самую низменную грязь».

Он также выразил недовольство появлением клипа с Моргенштерном, который был признан иностранным агентом, во время выступления Элджея. При этом он обвинил организаторов VK Fest обвиняются в «молчаливом согласии» с такими выступлениями.