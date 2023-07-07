Депутат Госдумы попросила признать Акунина иноагентом

Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко направила запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой признать писателя Бориса Акунина иноагентом. Об этом она написала в своем Телеграм–канале.

По словам депутата, ей сообщили подписчики, что один из театров Санкт-Петербурга ставит спектакль по произведению Акунина. Выяснилось, что самого писателя до сих пор нет в списках иноагентов.

«Выступал против России, но не признан иноагентом. Когда речь идет про публичное лицо, писателя, влияющего через свои произведения на умы граждан, это звучит особенно странно», - написала Занко.

По ее мнению, Борис Акунин, как публичное лицо с явной антироссийской позицией, должен быть признан иноагентом. Кроме того, публицист живет заграницей, а деньги зарабатывает в России.