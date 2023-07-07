Земфира* оспорила отказ суда исключить ее из списка иноагентов

Защита Земфиры* Рамазановой (признана иноагентом в России) подала апелляцию на отказ суда исключить певицу из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Минюст включил Земфиру* в список иноагентов в феврале. В ведомстве заявили, что певица открыто выступала в поддержку Украины, получала поддержку от иностранных источников и выступала в «недружественных странах с призывами против специальной военной операции».

В мае 2023 года певица обжаловала включение в список иноагентов, 14 июня суд отклонил иск Земфиры*.